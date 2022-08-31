Як пише Politeka.net , Михайло Заливако – відомий український бізнесмен, який вирішив стати головним героєм шоу "Холостяк". Зірка на проекті обрав Ганну Богдан, з якою понад рік був разом. Але після початку війни стало відомо, що пара розбіглася, бо не змогла пережити це тяжке випробування. Проте Михайло став досить успішним українським блогером, який веде сторінку в Інстаграм, де за ним стежать сотні тисяч фанатів.

А цього разу Михайло поділився фотографією, де позував із загадковою красунею. Парочка зробила селфі під час нічної прогулянки.

"Сьогодні зустріла Мишу, мій земляк) Взагалі харків'яни керують. Дивилися Холостяка?", - було написано у сторіс і запропоновано варіанти відповіді "Так" та "Ні".

Повідомлялося, що Михайло поділився фотографією із відпочинку.

"Сьогодні у мене до вас не дуже серйозна розмова чи просто хочу переконати ще раз одну людину.

Як ви вже помітили, я взагалі не перетворив свою сторінку і в мене фото взагалі абияк постаються.

Суть у тому, що я завжди за живі фотки та емоції. І якщо навіть є щось із фотосесій, то краще за це добра менше, хоча є фотографи, які вміють робити речі", - написав Михайло.

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