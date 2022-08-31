Ектор Хіменес-Браво також опублікував знімки, які зробив із українськими захисниками та показав також, що серед них чимало дівчат.

Як повідомляє Politeka.net, беззмінний ведучий і суддя українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво з перших днів вторгнення займається волонтерством і навіть пройшов військову підготовку. На своїй сторінці в Інстаграмі він зізнався, що з'їздив на фронт, ризикнувши життям, та показав кадри.

Він зізнався, що з 24 лютого вважає за важливе допомагати нашим захисникам, тому він постійно волонтерить. Цього разу кулінар разом із іншими волонтерами привезли на схід України гуманітарну допомогу для бійців ЗСУ.

Ектор Хіменес-Браво зробив невелику зупинку у Павлограді та поїхав далі до Краматорська. Він записав відео навпроти дорожнього знаку "Донецька область" і впевнено заявив, що вся Україна поверне свої кордони.

На інших кадрах кулінар показав, що опинився у укритті разом із захисниками, яких навчив швидко готувати борщ: для цього було достатньо залити готові інгредієнти окропом. Саме такі пайки він привіз бійцям, щоб вони хоч іноді тішили себе українською стравою.

Ектор Хіменес-Браво також опублікував знімки, які зробив із українськими захисниками та показав також, що серед них чимало дівчат. "Наші неймовірні хлопці та дівчата", - написав він.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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