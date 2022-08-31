Эктор Хименес-Браво также опубликовал снимки, которые сделал с украинскими защитниками и показал также, что среди них немало девушек.

Как сообщает Politeka.net, бессменный ведущий и судья украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво с первых дней вторжения занимается волонтерством и даже прошел военную подготовку. На своей странице в Инстаграм он признался, что съездил на фронт, рискнув жизнью, и показал кадры.

Он признался, что с 24 февраля считает важным помогать нашим защитникам, потому он постоянно волонтерит. На этот раз кулинар вместе с другими волонтерами привезли на восток Украины гуманитарную помощь для бойцов ВСУ.

Эктор Хименес-Браво сделал небольшую остановку в Павлограде и поехал дальше в Краматорск. Он записал видео напротив дорожного знака "Донецкая область" и с уверенностью заявил, что вся Украина вернет свои границы.

На других кадрах кулинар показал, что оказался в укрытии вместе с защитниками, которых научил быстро готовить борщ: для этого было достаточно залить готовые ингредиенты кипятком. Именно такие пайки он привез бойцам, чтобы они хоть иногда радовали себя украинским блюдом.

Эктор Хименес-Браво также опубликовал снимки, которые сделал с украинскими защитниками и показал также, что среди них немало девушек. "Наши невероятные парни и девушки", - написал он.

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" жестко высказал свое отношение к россиянам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" зацепил украинцев новым обращением.

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