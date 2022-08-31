Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко похвалилася фігурою в міні та розповіла про свій експеримент, заінтригувавши українців.

Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк". Учасниці вдалося дійти до фіналу проекту, але там головний герой шоу Михайло Заливако обрав переможницею конкурентку Юлії – Ганну Богдан. Побудувати парі стосунків не вдалося, натомість Бельченко стала відомою блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Юлія поділилася новими сторісами, хвалькнувши фігурою.

"Сьогодні я спробую дещо нове для себе", – написала Юлія.

"Зазвичай спортом я займаюся в залі чи вдома, але в мене вже давно було женіння...", - продовжила Бельченко.

"Спробувати аеростретчинг на полотнах. Було стрімко йти, я хвилювалася, що буду колодою і в мене нічого не вийде...", - написала Юлія та показала, як займається у спортзалі.

Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" показала маму і себе в дитинстві.

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