Як пише Politeka.net , Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк". Учасниці вдалося дійти до фіналу проекту, але там головний герой шоу Михайло Заливако обрав переможницею конкурентку Юлії – Ганну Богдан. Побудувати парі стосунків не вдалося, натомість Бельченко стала відомою блогеркою в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Юлія поділилася новими сторісами, хвалькнувши фігурою.
"Сьогодні я спробую дещо нове для себе", – написала Юлія.
"Зазвичай спортом я займаюся в залі чи вдома, але в мене вже давно було женіння...", - продовжила Бельченко.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Кароль осоромилася, спробувавши переспівати "Червону калину": "Спаплюжили пісню..."
"Як ніжно він її обіймає": екс-"Холостяк" Макацарія показав молоденьку дружину в ляльковому образі
Дружина продюсера "Квартал 95" показала рідкісне фото з чоловіком та сином: "Ось мій командир"
Автобус з дітьми та їх батьками розбився на українській дорозі: "Удар був такий, що..."
"Спробувати аеростретчинг на полотнах. Було стрімко йти, я хвилювалася, що буду колодою і в мене нічого не вийде...", - написала Юлія та показала, як займається у спортзалі.
Нагадаємо, Юля "Зайчика" з "Холостяка" показала маму і себе в дитинстві.
А ще Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" зізналася, чому б не змогла жити із Заливаком
Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" розповіла про свого хлопця, українці не стрималися