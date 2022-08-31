Как пишет Politeka.net, Юлия "Зайка" Бельченко - участница проекта "Холостяк". Участнице удалось дойти до финала проекта, но там главный герой шоу Михаил Заливако выбрал победительницей конткурентку Юлии - Анну Богдан. Построить паре отношений не удалось, зато Бельченко стала известной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Юлия поделилась новыми сторис, хвастнув фигурой.

"Сегодня я попробую кое-что новое для себя", - написала Юлия.

"Обычно спортом я занимаюсь в зале или дома, но у меня уже давно было жение...", - продолжила Бельченко.

"Попробовать аэростретчинг на полотнах. Было стремно идти, я волновалась, что буду бревном и у меня ничего не выйдет...", - написала Юлия и показала, как занимается в спортзале.

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