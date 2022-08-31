Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця, яка перемогла на шоу "Танці зі зірками", а нещодавно працювала хореографом-постановником в аналогічному грузинському проекті. А після початку війни Ілона вирушила до Італії, де перебувала довгий час із дітьми. Через деякий час Гвоздєва вже приїхала додому, відновивши стосунки із чоловіком. Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Гвоздєва вирішила поговорити з українцями, відповівши на їхні запитання.
"Поговоримо?", - запросила зірка українців до діалогу.
"Це правда, що ви колись жили у Дніпрі, на 12-му кварталі?" - написала фанат.
"Так, правда, навіть закінчила 112 школу", - написала Гвоздєва та поділилася знімком зі свого шкільного випускного.
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"Ілоночко, привіт, на вашу думку, коли закінчиться війна???", - запитав ще один фанат.
"Сподіваюся, наступного літа зустрічатимемо в Криму. Але що стосується кінця війни, думаю, на це питання ніхто не знає відповіді", - сказала Ілона.
Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" жорстко звернулася до українців, які її хейтять.
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" відверто розповіла про зміни у житті
Також Politeka писала, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" несподівано засвітила чоловіка в одних трусах на всю країну.