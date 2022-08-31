Як пише Politeka.net , Аїда Ніколайчук - відома українська співачка, яка прославилася завдяки проекту "Х-Фактор", де їй не повірили судді, коли вона заспівала на прослуховуваннях пісню "Колискова". Аїді довелося переспівати без музики і цей фрагмент із подивом суддів став дуже популярним в Інтернеті, адже зібрав десятки мільйонів переглядів.

Тепер за Ніколайчук стежать десятки тисяч українців в Інстаграмі, де зірка ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу Аїда вирішила показати своє татуювання, яке зробила на руці.

"Познайомилася з класною Мариною. Вона відновила моє тату, а трішки пізніше доробимо його, щоб було взагалі. Марія робить такі неймовірні витончені тату, що я вже думаю про наступне. Пізніше покажу загоєну і без плівки. До речі, частину від заробітку вона віддає на ЗСУ", - написала Аїда.

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