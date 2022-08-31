Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Х-Фактор", где ей не поверили судьи, когда она спела на прослушиваниях песню "Колыбельная". Аиде пришлось перепеть без музыки и этот фрагмент с удивлением судей стал очень популярным в Интернете, ведь собрал десятки миллионов просмотров.
Теперь за Николайчук следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм, где звезда делится своим творчеством, а также личными кадрами. А в этот раз Аида решила показать свою татуировку, которую сделала на руке.
"Познакомилась с классной Мариной. Она возобновила мое тату, а немножко позже доделаем его, чтобы было вообще. Мария делает такие невероятные утонченные тату, что я уже думаю о следующем. Позже покажу зажившую и без пленки. Кстати, часть от заработка она отдает на ВСУ", - написала Аида.
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