Зірка шоу "Майстер Шеф", кулінарний експерт Євген Клопотенко показав, як готувати характерну українську страву зі свекла і це не борщ.

Як пише Politeka.net, на новому відео Євген Клопотенко навчив українців готувати шпундру – м'ясо тушковане зі свеклою.

За словами шеф-кухаря, згадка про шпундра є у книзі «Енеїда» Котляревського.

«Я ж думаю, що частіше ми готуємо старовинні українські страви і чим частіше про них говоримо, тим вони все більше входять у наше повсякденне життя. Якщо ви ніколи не готували шпундру і поєднання свинини з маринованим буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте і можливо, ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною», - зазначив Клопотенко.

Для приготування шпундр необхідно : 2 картоплини, 2 моркви, одну цибулину, 300 г свинини, порізаної кубиком.

Всі інгредієнти потрібно укласти в мультиварку, додати 3 зубчики часнику, чайну ложку орегано та залити 0,5 л води. Гасити 1 годину.

«Потім сметанку до смаку. Вам може здатися, що це борщ, але, повірте, це взагалі не борщ. Собі я ще додатково нарізав буряки, бо люблю – ви це робіть за бажанням », - додав на закінчення Євген Клопотенко.

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