Як пише Politeka.net, на новому відео Євген Клопотенко навчив українців готувати шпундру – м'ясо тушковане зі свеклою.
За словами шеф-кухаря, згадка про шпундра є у книзі «Енеїда» Котляревського.
«Я ж думаю, що частіше ми готуємо старовинні українські страви і чим частіше про них говоримо, тим вони все більше входять у наше повсякденне життя. Якщо ви ніколи не готували шпундру і поєднання свинини з маринованим буряком здається вам незвичайним, просто спробуйте і можливо, ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною», - зазначив Клопотенко.
Для приготування шпундр необхідно : 2 картоплини, 2 моркви, одну цибулину, 300 г свинини, порізаної кубиком.
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Всі інгредієнти потрібно укласти в мультиварку, додати 3 зубчики часнику, чайну ложку орегано та залити 0,5 л води. Гасити 1 годину.
«Потім сметанку до смаку. Вам може здатися, що це борщ, але, повірте, це взагалі не борщ. Собі я ще додатково нарізав буряки, бо люблю – ви це робіть за бажанням », - додав на закінчення Євген Клопотенко.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Євген Клопотенко дав простий рецепт маринованих помідорів, але із цікавою деталлю.
Як повідомляла Politeka, "МайстерШеф" Клопотенко похвалився, як це бути єдиним чоловіком на роботі.
Також Politeka писала, що Євген Клопотенко розкрив два рецепти, які хоч якось прикрасять літо.