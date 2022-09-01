Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова розповіла про проблему, з якою чоловік зіштовхнувся на кордоні.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. У зіркової пари минулого року з'явився первісток - син Михайло. Після початку війни Катя вирушила з дитиною до Ізраїлю, а за деякий час туди приїхав і Віктор, після чого все сімейство повернулося до України. Репяхова, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз Катя поділилася фотографією, де можна побачити машину Віктора Павліка. Як виявилося, виникла проблема на польській митниці.

"Віктор Франкович на польській митниці. Машину відправили до якоїсь ями. Перевіряти", - сказала Катя.

Повідомлялося, що Репяхова поділилася фотографією із букетом квітів.

"Яка гарна фотографія залишилася у моєму архіві.

Через місяць війни, ще в березні, я для себе твердо вирішила, що повинна завалити себе працею, інакше я збожеволію.

І зараз усе, що я тоді задумала, здійснюю сьогодні.

Робота – мої ліки від усього.

Ви знаєте, що я працюю над двома проектами", – написала Репяхова.

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