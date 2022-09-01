Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років тому одружився з молодою блогеркою Катою Репяховою. У зіркової пари минулого року з'явився первісток - син Михайло. Після початку війни Катя вирушила з дитиною до Ізраїлю, а за деякий час туди приїхав і Віктор, після чого все сімейство повернулося до України. Репяхова, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на цей раз Катя поділилася фотографією, де можна побачити машину Віктора Павліка. Як виявилося, виникла проблема на польській митниці.
"Віктор Франкович на польській митниці. Машину відправили до якоїсь ями. Перевіряти", - сказала Катя.
Повідомлялося, що Репяхова поділилася фотографією із букетом квітів.
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"Яка гарна фотографія залишилася у моєму архіві.
Через місяць війни, ще в березні, я для себе твердо вирішила, що повинна завалити себе працею, інакше я збожеволію.
І зараз усе, що я тоді задумала, здійснюю сьогодні.
Робота – мої ліки від усього.
Ви знаєте, що я працюю над двома проектами", – написала Репяхова.
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