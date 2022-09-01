Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой. У звездной пары в прошлом году появился первенец - сын Михаил. После начала войны Катя отправилась с ребенком в Израиль, а через некоторое время туда приехал и Виктор, после чего все семейство вернулось в Украину. Репяхова, как и звёздный муж, активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Катя поделилась фотографией, где можно увидеть машину Виктора Павлика. Как оказалось, возникла проблема на польской таможне.
"Виктор Франкович на польской таможне. Машину отправили в какую-то яму. Проверять", - сказала Катя.
Сообщалось, что Репяхова поделилась фотографией с букетом цветов.
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"Какая хорошая фотография осталась в моем архиве.
Через месяц войны, еще в марте, я для себя твердо решила, что должна завалить себя трудом, иначе я сойду с ума.
И сейчас все, что я тогда задумала, осуществляю сегодня.
Работа - мое лекарство от всего.
Вы знаете, что я работаю над двумя проектами", - написала Репяхова.
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