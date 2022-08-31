Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка. Зірка вийшла заміж за легендарного музиканта Віктора Павлика у 2020 році. Після цього у зіркової пари з'явився син Михайло. Катя також активно веде Інстаграм, де ділиться із фанатами всім цікавим. А цього разу Репяхова розповіла про дитину.
"Миша сильно впав, серце зупиняється", - написала Репяхова на чорному тлі.
Наступного фото Катя вже показувала самого сина. Вони сиділи разом у автомобілі.
"Сильно вдарився, губою об асфальт", - зізналася зірка.
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Повідомлялося, що Катя розповіла про Ізраїль.
"Єрусалим ... місто, про яке знають на всіх континентах.
Я щиро хочу побувати тут кожному.
Я не знаю більш унікального міста у Всесвіті.
Єрусалим є одним із найдавніших міст на Землі. Він був заснований близько шести тисяч років тому. (Уявіть собі 6000 років, а ми живемо у 2022 році)
Археологи стверджують, що його було засновано 3000 року до нашої ери", - написано в публікації.
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