Молодая жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала о сыне Михаиле, который сильно очень упал.

Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка. Звезда вышла замуж за легендарного музыканта Виктора Павлика в 2020 году. После этого у звездной пары появился сын - Михаил. Катя также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Репяхова рассказала о малыше.

"Миша сильно упал, сердце останавливается", - написала Репяхова на черном фоне.

На следующем фото Катя уже показывала самого сына. Они сидели вместе в автомобиле.

"Сильно ударился, губой об асфальт", - призналась звезда.

Сообщалось, что Катя рассказала об Израиле.

"Иерусалим…город, о котором знают на всех континентах.

Я искренне желаю побывать здесь каждому.

Я не знаю более уникального города во Вселенной.

Иерусалим является одним из самых древних городов на Земле. Он был основан около шести тысяч лет тому назад. (Представьте себе 6000 лет, а мы живем в 2022 году)

Археологи утверждают, что он был основан в 3000 году до нашей эры", - написано в публикации.

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