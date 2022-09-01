Ганна вже довго живе у шлюбі з продюсером Олександром Божковим, разом вони виховують двох дітей. 2015 року у пари народився син Гліб, а 2020 – Микита.
Сьогодні 1 вересня молодшому синові Саліванчуку виповнюється 2 роки. Про це щаслива мама розповіла своїм шанувальникам в Інстаграм та показала відео, присвячене яскравим моментам життя маленького Микити.
« 1 вересня- це свято!
А в мене цілих два свята💙💛
У Тебе мій молодший син- ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ! Тобі 2 рочки🙏🏻
А твій старший брат Гліб йде до 1 класу🙏🏻 », - написала актриса.
Саліванчук зізналася, що посмішка Микити допомагає їй впоратися в такий важкий для всіх час. Вона зворушливо звернулася до сина і подякувала йому за все.
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«Нікіта - ти дуже допоміг справитись мені в наш нелегкий час🙏🏻
Вибач мені за все🙏🏻і дякую тобі за те, що ти саме мене вибрав своєю мамою❤️
Я обіцяю зробити твоє життя прекрасним. Я обіцяю турбуватись за тобою. Я обіцяю любити тебе завжди. Я обіцяю зробити твоє життя прекрасним, я все буду робити для цього💙💛
З днем народження тебе мій НІКІТОС🙏🏻💙💛
На віки- твоя мама❤️❤️❤️💋💋💋 », - зазначила дружина продюсера "Квартал 95".
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" Ганна Саліванчук у модному купальнику вразила фігурою.
Також Politeka писала, що Ганна Саліванчук зачепила українок талантами маленького сина.