Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна активно веде соціальні мережі та після повернення додому вирішила активізувати роботу над своїм брендом одягу. Цього разу Єфросиніна вирішила похвалитися новою колекцією і сама приміряла кілька образів, що полюбилися.

Як відомо, Марія часто вихваляється своїми піжамами та домашніми образами і нерідко показує їх на собі, щоб привернути увагу. Також шанувальники оцінили фігуру Єфросініної, яка з радістю похизувалась цікавою новиною.

«Дивлюся на вас і розумію, що піду в зал більш мотивована)) Ви в чудовій формі!; Добре так 😍; Ідеал 😍; Така сонячна! Дякуємо за позитив ❤️; Маша, які у Вас красиві коліна 😊 щоразу дивлюся і думаю, чим вони Вам не догодили 😅; Нарешті усмішка на обличчі!» - пишуть у мережі.

Також Марія порадувала фанатів коротким роликом із відпочинку, дозволивши собі трохи розслабитись після трудових буднів.

"This how my thoughts look like…" - пише Марія під новим роликом.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.