Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина активно ведет социальные сети и после возвращения домой решила активизировать работу над своим брендом одежды. В этот раз Ефросинина решила похвастаться новой коллекцией и сама примерила несколько полюбившихся образов.

Как известно, Мария часто хвастается своими пижамами и домашними образами и нередко показывает их на себе, чтобы привлечь внимание. Также поклонники оценили фигуру Ефросининой, которая с радостью похвасталась интересной новостью.

«Смотрю на вас и понимаю, что пойду в зал более мотивированная)) Вы в прекрасной форме!; Хорошо да 😍; Идеал 😍; Такая солнечная! Спасибо за позитив ❤️; Маша, какие у Вас красивые колени😊 каждый раз смотрю и думаю, чем они Вам не угодили😅; Наконец-то улыбка на лице!» - пишут в сети.

Также Мария порадовала фанатов коротким роликом из отдыха, позволив себе немного расслабиться после трудовых будней.

«This how my thoughts look like…» - пишет Мария под новым роликом.

