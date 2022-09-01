Даша Астаф'єва у м'ятному костюмі забула про скромність і показала фігуру з несподіваного ракурсу.

Як відомо, Даша Астаф'єва є популярною українською співачкою та моделлю, яка в останні місяці була зайнята тим, що активно допомагала ЗСУ та потерпілим від обстрілів окупантів українцям. Зараз артистка як виняток вирішила трохи розслабитися.

Співачка взяла участь у новій фотосесії та влаштувала рекламу трендового одягу досить пікантним чином. Як і раніше, Даша зробила акцент на своїх формах і водночас похвалилася новим м'ятним костюмом спортивного типу.

«Ми оголошуємо запуск нової осінньої колекції, яка адресована українкам, їх боротьбі та силі, що надихає. саме тому обличчям кампейна стала Даша Астаф'єва. вона уособлює образ незалежної і незламної жінки, яка так багато робить для своєї країни 🇺🇦» - зазначає магазин.

У мережі відреагували: «Яка ж Даша 🔥; Нарешті 👏; Прекрасно!!!! Приємно бачити Дарину у ваших неймовірних речах 🔥 Удачі ❤️; 😍Даша так добре; Даша так нормально підпалює ❤️; красиво. в саме серце; млинець, ну це пожежа; Дашка – українська краса 😍; Яка вона красуня 😍».

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