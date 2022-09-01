Даша Астафьева в мятном костюме забыла о скромности и показала фигуру с неожиданного ракурса.

Как известно, Даша Астафьева является популярной украинской певицей и моделью, которая в последние месяцы была занята тем, что активно помогала ВСУ и пострадавшим от обстрелов оккупантов украинцам. Сейчас же артистка в виде исключения решила немного расслабиться.

Певица приняла участие в новой фотосессии и устроила рекламу трендовой одежды довольно пикантным образом. Как и ранее, Даша сделала акцент на своих формах и одновременно с этим похвасталась новеньким мятным костюмом спортивного типа.

«Мы объявляем запуск новой осенней коллекции, которая адресована украинкам, их борьбе и вдохновляющей силе. именно поэтому лицом кампейна стала Даша Астафьева. она олицетворяет собой образ независимой и несгибаемой женщины, которая так много делает для своей страны 🇺🇦» - отмечает магазин.

В сети отреагировали: «Какая же Даша 🔥; Наконец-то 👏; Прекрасно!!!! Приятно видеть Дарью в ваших невероятных вещах 🔥 Удачи ❤️; 😍Даша так хорошо; Даша так нормально поджигает ❤️; красиво. в самое сердечко; блин, ну это пожар; Дашка – украинская красота😍; Какая же она красавица 😍».

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