Як повідомляє Politeka.net, у третьому тисячолітті на росії, як і раніше, живуть так, ніби зараз 19-й або початок 20-го століття. У місті Великий Устюг, що стоїть на річках Північна Двіна та Сухона, багато місцевих жителів влітку стирають речі у річках, а не вдома.

Про це розповів телеведучий Юрій Горбунов та опублікував в Інстаграм відповідне відео, висміявши росіян.

"Тепер зрозуміло, чому вони унітази крали! 21 століття на вулиці між іншим!!!", - підписав кадри Юрій Горбунов.

У сюжеті показано, що на річках розміщують спеціальні плавучі пристані із залізним каркасом, зверху оббиті дерев'яними дошками – "полоскалки". Зазвичай їх встановлюють у травні та прибирають до кінця осені, коли на річках з'являється крига.

При цьому росіян все схоже влаштовує, вони вихваляються "полоскалками" для прання в річці і радіють, що тільки в них є такі.

У коментарях до відео, яке показав Юрій Горбунов, українці також висміяли пристосування росіян: "Їм подобається так жити, це їхній вибір… дикість у них у крові", "Чого заслуговують те й мають", "Мама рідна, який жах, середньовіччя! ", "У якому столітті вони живуть??????? ЦЕ ДНО! Треш... 21 століття, Америка машину в космос запускає, а тут полоскалки ", "Велика діра".

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