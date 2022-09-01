Коля Серга наголосив, що українські учні – майбутнє нашої Батьківщини, і саме вони сьогодні захищають Україну від "дурості та невігластва".

Як повідомляє Politeka.net, військовий, ведучий "Орла і Решки" та співак Коля Серга захищає рідну Одесу та бореться за свободу земляків. У День знань – 1 вересня, він звернувся до українських школярів.

Зворушливе звернення до учнів Серга опублікував у своєму Instagram-блозі.

Серга наголосив, що українські учні – майбутнє нашої Батьківщини, і саме вони сьогодні захищають Україну від "дурості та невігластва". Співак дав дружні повчання школярам, ​​які навчаються у вільній частині України, на тимчасово окупованій території, а також за кордоном.

"Сьогодні дуже важливий день. Сьогодні ти йдеш до школи, і ти береш на себе оборону нашої країни від дурості та невігластва. Ми – військові, ти – учень, наш інструмент – це автомат, байрактор, хаймарс, твій інструмент – це підручник, зошит і ручка. Ми боремося за нашу незалежність на полі бою, ти борешся за нашу незалежність, коли навчаєшся та розвиваєшся. Саме ти - майбутнє нашої Батьківщини, від тебе залежить, яким воно буде", - сказав музикант Коля Серга.

Коля Серга також уточнив, що ті українські діти, які зараз перебувають у російській окупації, мають бути "партизанами знань". Він зазначив, що потрібно "вивчати те, що дають, але пам'ятати, що ти українець".

Українці в коментарях пишуть, що не могли стримати сліз від почутого, показують звернення своїм дітям та дякують співаку за мудрі та влучні слова.

Нагадаємо, що Коля Сєрга та Даніель Салем терміново звернулися до українців.

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