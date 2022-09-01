Коля Серга подчеркнул, что украинские ученики – будущее нашей Родины, и именно они сегодня защищают Украину от "глупости и невежества".

Как сообщает Politeka.net, военный, ведущий "Орла и Решки" и певец Коля Серга защищает родную Одессу и борется за свободу земляков. В День знаний - 1 сентября, он обратился к украинским школьникам.

Трогательное обращение к ученикам Серга опубликовал в своем Instagram-блоге.

Серга подчеркнул, что украинские ученики – будущее нашей Родины, и именно они сегодня защищают Украину от "глупости и невежества". Певец дал дружеские наставления школьникам, которые учатся в свободной части Украины, на временно оккупированной территории, а также за границей.

"Сегодня очень важный день. Сегодня ты идешь в школу, и ты берешь на себя оборону нашей страны от глупости и невежества. Мы – военные, ты – ученик, наш инструмент – это автомат, байрактар, хаймарс, твой инструмент – это учебник, тетрадь и ручка. Мы боремся за нашу независимость на поле боя, ты борешься за нашу независимость, когда учишься и развиваешься. Именно ты - будущее нашей Родины, от тебя зависит, каким оно будет", - сказал музыкант Коля Серга.

Коля Серга также уточнил, что те украинские дети, которые сейчас находятся в российской оккупации, должны быть "партизанами знаний". Он отметил, что нужно "изучать то, что дают, но помнить, что ты — украинец".

Украинцы в комментариях пишут, что не могли сдержать слез от услышанного, показывают обращение своим детям и благодарят певца за мудрые и меткие слова.

Напомним, Коля Серга и Даниэль Салем срочно обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга честно признался, нашел ли даму сердца.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и Решки" Коля Серга был приманкой для коллаборантов в Одессе.