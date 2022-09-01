Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка багато років працювала ведучою ранкового шоу на телеканалі "Україна", а нещодавно змушена була звільнитися через закриття каналу, поділилася в Instagram кадрами із лаштунків "Дизель шоу". Як виявилося, зірка взяла участь у новому концерті студії як актриса.
Судячи з відео, яке показала Лілія, її чудово змінили для виступу на сцені гумористичного шоу. На кадрах зірка з'явилася в стильному смугастому комбінезоні та з пишними білявими кучерями, які буквально змінили всю зовнішність Лілії.
У підписі до публікації Ребрик написала: "Щаслива була приєднатися сьогодні до команди "Дизель шоу" на благодійному концерті. Поки що жарти є, ми перемагаємо!". Шанувальники відразу почали коментувати нове відео телезірки, засинаючи її компліментами: "Цікаво", "Боже, яка красива", "Яка ви красуня!", "Цікаво вас побачити в новому амплуа", "Красуня, як завжди", "Вийшло справді смішно! Ви великий талант!", "Нова зірочка в Дизель шоу", "Просто так круто, незвично", "Ви мені схожа на Мальвіну", "Вам так іде цей образ".
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