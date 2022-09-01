З нагоди початку навчального року дочка телеведучої Лілії Ребрик Діана чудово вбралася, незважаючи на навчання онлайн.

Як пише Politeka.net , 1 вересня в Україні традиційно відзначають як День знань та офіційний початок нового навчального року.

Однак багато дітей через війну змушені вчитися онлайн, тоді як деякі таки підуть до школи.

Так, старша дочка відомої телеведучої та актриси Лілії Ребрик Діана навчатиметься дистанційно. Але, зважаючи на все, святковий настрій у дівчинки є - п'ятикласниця чудово вбралася в білу сорочку-вишиванку до свята 1 вересня.

У своїх Інстаграм сторіс Лілія показала красуню-дочка перед гаджетом і розповіла про свої переживання.

«Початок навчального року дітей війни. На душі сумно ... дуже.

Начебто до онлайн нам не звикати, але зараз це сприймається зовсім інакше», - сказала Ребрик.

Також телеведуча показала Діану п'ять років тому, коли дівчинка йшла до першого класу.

Нагадаємо, "Все на краще": Лілія Ребрик написала заяву про звільнення з телеканалу "Україна".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик після звільнення з телебачення пококетувала на камеру в дорогому вбранні: "Ти все можеш"

Також Politeka писала, Цибульська відправила сина до школи та показала, як проходить 1 вересня: "Як ти це переживаєш?"