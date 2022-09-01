Маша Єфросиніна зазначила, що поки більшість дітей у першому класі у всьому світі дізнаються, скільки буде один плюс один, в Україні зовсім інші цифри.

Як повідомляє Politeka.net , 1 вересня, у День Знань зірки українського шоу-бізнесу привітали школярів зі святом. Знаменита телеведуча Маша Єфросиніна цього дня звернулася до світової громадськості, нагадавши, що росія вкрала в українських дітей звичне 1 вересня.

Вона зазначила, що поки більшість дітей у першому класі у всьому світі дізнаються, скільки буде один плюс один, в Україні зовсім інші цифри. Наприклад, через росіян 380 українських дітей ніколи не почують першого шкільного дзвінка. Понад 200 вважаються зниклими безвісти Постраждали 720 дітей.

"Тисячі втратили свої родини, а мільйони миттєво стали переміщеними особами та біженцями. Поки діти та батьки всього світу вітають новий навчальний рік – реальність для дітей України інша: росія розбомбила 2328 шкіл та навчальних закладів. 300 з них повністю знищені", - нагадала Маша . Єфросиніна .

У коментарях під постом Маші Єфросиніної українці писали наскільки це боляче і що за це ніяке прощення на росіян не чекає: "Ми обов'язково переможемо, а ці ідіоти стануть лише спогадом історії", "Ні їм прощення за наших дітей, наше майбутнє", "Огидно і непробачно! Величезний біль".

Нагадаємо, Єфросиніна хизнулася незвичайним відпочинком і зацікавила українок.

Як Politeka повідомляла, Єфросиніна показала рідкісні кадри з маленьким сином.

Також Politeka писала, що Єфросиніна у футболці з написом "Слава Україні" згадала про рідну Керч.