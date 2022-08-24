Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фотографією, на якій вона позує у футболці з написом "Слава Україні".

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні українці відзначають головне свято країни – День Незалежності. Своє вітання батьківщині та всім громадянам України в Інстаграм написала українська телеведуча Маша Єфросиніна.

Так, телеведуча Маша Єфросиніна поділилася фотографією, на якій вона позує у футболці з написом "Слава Україні". Ведуча згадала, як 31 рік тому навчалася у школі у рідній Керчі та мріяла вступити до столиці. Усі мрії Маші справдилися в рідній країні і саме в Україні вона хоче здійснити решту своїх мрій.

Маша Єфросиніна також подякувала Україні за все, що вона їй дала.

"Тут я здобула освіту! Тут я зустріла любов свого життя! Тут народилися наші Нануся та Сашко! Тут я зрозуміла своє професійне та життєве призначення! Тут живуть найрідніші моєму серцю люди! бути сильною, незламною і вільною! Ти незалежна - ти в мені назавжди!" - Написала в посту Маша Єфросиніна.

Українці у коментарях приєдналися до слів Маші та теж почали ділитися тим, що їм дала Україна.

Нагадаємо, що Єфросинину намагалися переманити до росії, ведуча розкрила деталі.

Як повідомляла Politeka,Єфросиніна виправдалася за останній скандал з українцями.

Також Politeka писала, що Єфросиніна похвалилася унікальною зустріччю та заінтригувала українок.