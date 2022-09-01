Маша Ефросинина отметила, что пока большинство детей в первом классе по всему миру узнают, сколько будет один плюс один, в Украине совсем другие цифры.

Как сообщает Politeka.net, 1 сентября, в День Знаний звезды украинского шоу-бизнеса поздравили школьников с праздником. Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина в этот день обратилась к мировой общественности, напомнив, что россия украла у украинских детей привычное 1 сентября.

Она отметила, что пока большинство детей в первом классе по всему миру узнают, сколько будет один плюс один, в Украине совсем другие цифры. Например, из-за россиян 380 украинских детей никогда не услышат первый школьный звонок. Более 200 числятся пропавшими без вести Пострадали 720 детей.

"Тысячи лишились своих семей, а миллионы мгновенно стали перемещенными лицами и беженцами. Пока дети и родители всего мира приветствуют новый учебный год – реальность для детей Украины другая: россия разбомбила 2328 школ и учебных заведений. 300 из них полностью уничтожены", - напомнила Маша Ефросинина.

В комментариях под постом Маши Ефросининой украинцы писали насколько это больно и что за это никакое прощение россиян не ждет: "Мы обязательно победим, а эти идиоты станут лишь воспоминанием истории", "Нет им прощения за наших детей, наше будущее", "Отвратительно и непростительно! Огромная боль".

Напомним, Ефросинина хвастнула необычным отдыхом и заинтриговала украинок.

Как Politeka сообщала, Ефросинина показала редкие кадры с маленьким сыном.

Также Politeka писала, Ефросинина в футболке с надписью "Слава Україні" вспомнила о родной Керчи.