Как сообщает Politeka.net, 1 сентября, в День Знаний звезды украинского шоу-бизнеса поздравили школьников с праздником. Знаменитая телеведущая Маша Ефросинина в этот день обратилась к мировой общественности, напомнив, что россия украла у украинских детей привычное 1 сентября.
Она отметила, что пока большинство детей в первом классе по всему миру узнают, сколько будет один плюс один, в Украине совсем другие цифры. Например, из-за россиян 380 украинских детей никогда не услышат первый школьный звонок. Более 200 числятся пропавшими без вести Пострадали 720 детей.
"Тысячи лишились своих семей, а миллионы мгновенно стали перемещенными лицами и беженцами. Пока дети и родители всего мира приветствуют новый учебный год – реальность для детей Украины другая: россия разбомбила 2328 школ и учебных заведений. 300 из них полностью уничтожены", - напомнила Маша Ефросинина.
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В комментариях под постом Маши Ефросининой украинцы писали насколько это больно и что за это никакое прощение россиян не ждет: "Мы обязательно победим, а эти идиоты станут лишь воспоминанием истории", "Нет им прощения за наших детей, наше будущее", "Отвратительно и непростительно! Огромная боль".
Напомним, Ефросинина хвастнула необычным отдыхом и заинтриговала украинок.
Как Politeka сообщала, Ефросинина показала редкие кадры с маленьким сыном.
Также Politeka писала, Ефросинина в футболке с надписью "Слава Україні" вспомнила о родной Керчи.