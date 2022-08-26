Популярна українська телеведуча та фундаторка благодійного фонду Маша Єфросиніна, яка під час війни вивезла дітей за кордон і деякий час жила там з ними, а тепер повернулася в Україну, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка та інтерв'юер поділилася зворушливим відео, у якому показала свого сина.

Як виявилось, син Маші відзначає свій день народження – Сашкові виповнилося вже 8 років. На честь свята зіркова мама опублікувала ролик, у якому зібрала найяскравіші, наймиліші та зворушливі фото та відео з хлопчиком. На кадрах Єфросинину можна побачити із сином у різних локаціях – удома, на прогулянках, у подорожах, схоже, вони завжди весело проводять час.

У підписі до публікації Маша лаконічно написала: "Мій хлопчик, мій захисник та помічник, дякую, що ти робиш мене щасливою вже вісім років! З днем ​​народження, синочку!". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію телеведучої, приєднуючись до привітань: "Машуня, нехай росте дуже щасливим хлопцем", "Ой! Вітаю твого малюка прекрасного! Хай буде щасливий і здоровий!", "З іменинником!", "А ось що ви робили 8 років", "Дорога Маша. Вітаємо вас з днем ​​народження вашого Сашеньки", "З днем ​​народження синочка і вас, батьки!", "Вітаю від щирого серця", "Щастя, здоров'я та рясих Божих благословень".

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