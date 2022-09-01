Популярний український телеведучий, ведучий шоу "Маска" Володимир Остапчук, який після розлучення з першою дружиною Оленою Войченко практично відразу ж одружився з нотаріусом і світською левицею Крістіною Горняк, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Вова показав миле фото з дітьми та розповів, де вони пішли до школи цього року.

Зазначимо, що раніше Володимир залишив Україну та поїхав до Канади, де з початку війни живе його перша дружина з двома дітьми – донькою Емілією та сином Еваном. Довгі місяці телеведучий не бачив дітей, і нещодавно вони зустрілися. Схоже, зірковий батько також відвів доньку та сина до школи, коли вже приїхав до них до Канади.

У підписі до публікації Остапчук написав: "Сьогодні мої діти ідуть в школу. Не вдома, в Канаді. Так як і сотні тисяч інших юних українців та українок. Вимушено, далеко чи близько, онлайн чи з перервами у бомбосховищах (як у класі моєї мами-вчительки). І як батькові дуже складно це навіть усвідомити, а як вчителю за першою освітою - прийняти. Але всі НАШІ діти - наш цвіт і наше майбутнє. І воно точно буде світлим і прекрасним, бо в наших дітей є найцінніше - свобода, добро і любов. З Днем знань. P.S. Це фото ілюструє кращі мої емоції, що я пережив влітку 2022".

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