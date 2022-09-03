Відомий телеведучий, суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво одним дивовижним рецептом показав, як повернути собі літо.

Як пише Politeka.net , у своєму Instagram-блозі шеф-кухар колумбійського походження ділиться оригінальними рецептами, які нікого не залишать байдужими.

Наразі кулінар вирішив приготувати літній теплий салат із персиків із сиром Камамбер.

"Тож біжимо на ринок і готуєм легку настольжи по літу", - написав Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування салату вам знадобиться:





• Персики – 2 шт • Камамбер – 1 шт • Фундук – 10 грам • Авокадо – половинка • Мікс салату – 40 грам • Ромен – 30 грам • Базилік – 10 грам • Сіль, перець

Для заправки:

• Оливкова олія – 50 грам • Мед – 20 грам • Лимон – 30 грам • Чилі – 10 грам

Користувачі мережі зазначають, що телеведучий завжди надихає їх смачно готувати.

"Люблю такі шикарні поєднання в салатах міксах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️",

"Це смачно 🔥🔥🔥спробую це буде. Має бути смачно❤️❤️❤️❤️", "Ох і смачно 🤤 аж слинки потекли)🤤🥰😍",

"Екторе, ви надихаєте смачно готувати)", - пишуть у коментарях.

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