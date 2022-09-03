Як пише Politeka.net , у своєму Instagram-блозі шеф-кухар колумбійського походження ділиться оригінальними рецептами, які нікого не залишать байдужими.
Наразі кулінар вирішив приготувати літній теплий салат із персиків із сиром Камамбер.
"Тож біжимо на ринок і готуєм легку настольжи по літу", - написав Ектор Хіменес-Браво.
Для приготування салату вам знадобиться:
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• Персики – 2 шт • Камамбер – 1 шт • Фундук – 10 грам • Авокадо – половинка • Мікс салату – 40 грам • Ромен – 30 грам • Базилік – 10 грам • Сіль, перець
Для заправки:
• Оливкова олія – 50 грам • Мед – 20 грам • Лимон – 30 грам • Чилі – 10 грам
Користувачі мережі зазначають, що телеведучий завжди надихає їх смачно готувати.
"Люблю такі шикарні поєднання в салатах міксах 🔥🔥🔥❤️❤️❤️",
"Це смачно 🔥🔥🔥спробую це буде. Має бути смачно❤️❤️❤️❤️", "Ох і смачно 🤤 аж слинки потекли)🤤🥰😍",
"Екторе, ви надихаєте смачно готувати)", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.
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