Відома блогерка з "Холостяка" Даша Ульянова показала в Інстаграм, як ретельно займається на тренуваннях.

Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком, стала активно вести соціальні мережі. Дівчина веде свій блог в Інстаграм і нерідко ділиться яскравими кадрами з тренувань.

Даша Ульянова є майстром спорту з гімнастики і не раз доводила, що здатна здивувати витонченим шпагатом у найнесподіваніших місцях. Більше того, не забуває дівчина про тренування - активно ходить у спортзал, розминається та підтримує себе у потрібній вазі.

Цього разу дівчина показала у новому образі, як можна повеселитися на занятті: "Повернула тренування. До речі, розтяжка після кожного заняття є обов'язковою! А це перевірка на гнучкість".

Також дівчина поділилася коротким відео, на якому показала, як відбуваються зйомки фотосесій.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, залишила лише маленьке серце-емодзі. Шанувальники відразу почали лайкати і коментувати фото Даші: "Гарно", "У мене немає слів", "Красива", "Люблю", "Дуже стильна".

Нагадаємо, "Леді-кішка": Ульянова з "Холостяка" вразила неймовірною розтяжкою, відео.

Як повідомляла Politeka, "Тобі дуже личить…": Пивоваров після прем'єри з Поляковою здивував одкровенням.

Також Politeka писала, що "Ні дня спокою": екс-"Холостяк" Добринін написав емоційне послання до українців.