Телеведуча, актриса та співачка Даша Астаф'єва розташувалася у студії, де знялася у професійній фотозйомці.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча, актриса і співачка Даша Астаф'єва захоплює естетикою і має в своєму розпорядженні мудрість, ерудицію і тонке відчуття людської душі. Її фото із задоволенням розглядають та обговорюють шанувальники, а пости беруть на озброєння, і щоразу вражаються вмінням Даші майстерно володіти словом.

Знаменитість вкотре вирішила побалувати фанів захоплюючим контентом в Інстаграм, і в неї це чудово вийшло.



Даша Астаф'єва у підписі до знімку зазначила, що багатьом людям війна допомогла знайти себе та своє призначення.



"Кожен з нас мав плани ще до вторгнення, але я бачила, що дуже багато людей жили у зваженому стані, і війна показала, як важливо знайти себе, помічати один одного, знаходити справи, які будуть корисні для тебе, твоїх близьких, країни, світу Навіть якщо ти не хочеш брати зброю в руки, ти можеш допомогти планеті, рятувати тварин або людей похилого віку, які потребують допомоги", - зізналася співачка.

Даша Астаф'єва розташувалася у студії, де знялася у професійній фотозйомці. Вона відображена в жовтій сорочці-оверсайз та джинсовому комбінезоні світлого відтінку. Даша демонструє витончену красу та позує перед об'єктивом фотографа.

Співачка також доповнила образ хусткою, що пов'язала на талії, і почувається в такому образі максимально комфортно та природно.

Нагадаємо, що Астаф'єва у сукні з максимальними вирізами розкрила нові таланти.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва звернулася за порадою до шанувальників, які залишилися в Україні.

Також Politeka писала, що Астаф'єва змінила образ фатальної діви і показала найкращий лук у дусі етно-шик.