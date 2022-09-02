Как сообщает Politeka.net, телеведущая, актриса и певица Даша Астафьева восхищает эстетикой и располагает к себе мудростью, эрудицией и тонким ощущением человеческой души. Ее фото с удовольствием рассматривают и обсуждают поклонники, а посты берут на вооружение, и каждый раз поражаются умению Даши мастерски владеть словом.

Знаменитость в очередной раз решила побаловать фанов увлекательным контентом в Инстаграм, и у нее это прекрасно получилось.

Даша Астафьева в подписи к снимку отметила, что многим людям война помогла найти себя и свое предназначение.

"Каждый из нас имел планы еще до вторжения, но я видела, что очень много людей жили во взвешенном состоянии, и война показала, как важно найти себя, замечать друг друга, находить дела, которые будут полезны для тебя, твоих близких, страны, мира. Даже если ты не хочешь брать оружие в руки, ты можешь помочь планете, спасать животных или пожилых людей, нуждающихся в помощи", - призналась певица.

Даша Астафьева расположилась в студии, где сняласьв профессиональной фотосъемке. Она запечатлена в желтой рубашке-оверсайз и джинсовом комбинезоне светлого оттенке. Даша демонстирует изящную красоту и позирует перед объективом фотографа.

Певица также дополнила образ платком, который повязала на талии, и чувствует себя в таком образе максимально комфортно и естественно.

Напомним, что Астафьева в платье с максимальными вырезами раскрыла новые таланты.

Как сообщала Politeka, Астафьева обратилась за советом к поклонникам, которые остались в Украине.

Также Politeka писала, что Астафьева сменила образ роковой дивы и показала лучший лук в духе этно-шик.