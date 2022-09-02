Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Настя Каменських після повернення додому через півроку життя закордоном усіляко піариться на темі війни та розповідає, як допомагає постраждалим. При цьому чоловік Каменських до України так і не повернувся, а сама вона поспішила випустити кілька патріотичних пісень.

Каменських втекла з України під час вторгнення з чоловіком та сім'єю і при цьому часто стикалася з критикою через свою поведінку. Наразі співачка показує, як вона патріотично ставиться до країни. Нова пісня викликала досить бурхливу реакцію в українців, а сам кліп було знято ще до вторгнення, 17 лютого.

«Ви просто вау 😍 Розквітли!); Яка краса 😍✨; Чекаю 👑🔥; З нетерпінням чекаємо на прем'єри 💎 і впевнені, що це буде неймовірно 🙌🏼; Вааау. Вже хочу почути 😍; Яка красива та мила❤️; Про моє прізвище є пісня😍; Урааааа! Нова пісня, новий кліп; Неймовірно гарно!!!; Енергія Природи та Любові зовні та всередині; 🤔… хіти українською посипалися» - пишуть у мережі.

Також Каменських зазначила, що початок осені для неї завжди відчувався як початок нового відліку, нового маленького життя. Але цього року першого вересня кардинально відрізняється від інших.

Нагадаємо, що Каменських заінтригувала піснею, яку мала випустити на початку весни.

Як повідомляла Politeka, Каменських зізналася, як їй важко і що допомагає триматися.

Також Politeka писала, що обличчя Потапа паралізувало, Каменських розповіла, чому це сталося.