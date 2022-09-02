Как сообщает Politeka.net, украинская певица Настя Каменских после возвращения домой спустя полгода жизни заграницей всячески пиарится на теме войны и рассказывает, как помогает пострадавшим. При этом муж Каменских в Украину так и не вернулся, а сама она поспешила выпустить несколько патриотичных песен.

Каменских сбежала из Украины во время вторжения с мужем и семьей и при этом часто сталкивалась с критикой из-за своего поведения. Сейчас певица показывает, как она патриотично относится к стране. Новая песня вызвала довольно бурную реакцию у украинцев, а сам клип был снят еще до вторжения, 17-го февраля.

«Вы просто вау 😍 Расцвели!); Какая красота😍✨; Жду 👑🔥; С нетерпением ждем премьеры 💎 и уверены, что это будет невероятно 🙌🏼; Вааау. Уже хочу услышать 😍; Какая красивая и милая❤️; О моей фамилии есть песня😍; Урааааа! Новая песня, новый клип; Невероятно красиво!!!; Энергия Природы и Любви снаружи и внутри; 🤔… хиты на украинском посыпались» - пишут в сети.

Также Каменских отметила, что начало осени для нее всегда ощущалось как начало нового отсчета, новой маленькой жизни. Но в этом году первое сентября кардинально отличается от других.

Напомним, что Каменских заинтриговала песней, которую должна была выпустить в начале весны.

Как сообщала Politeka, Каменских призналась, как ей тяжело и что помогает держаться.

Также Politeka писала, что лицо Потапа парализовало, Каменских рассказала, почему это произошло.