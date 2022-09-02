Співачка Оля Цибульська звернула увагу на те, що Київ змінився, адже після вторгнення росії ми також змінилися.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Оля Цибульська тривалий час перебувала на заході України, але нещодавно вона повернулася до Києва. Як зізналася артистка, їй дуже складно знову звикнути до темпу життя в українській столиці.

При цьому на своїй сторінці в Інстаграм артистка розповіла про ще один момент, який її розчаровує в Києві.

Співачка опублікувала відео, зняте у кафе, там вона випила вже три чашки кави та спіймала себе на думці, що їй знову доведеться звикати до темпу життя у Києві.

"Звикаю до столичних реалій. Зрозуміла, що дуже відвикла від ритму і від такого робочого режиму. А тут без нього просто ніяк. Доведеться звикати, настільки це взагалі можливо. І доводиться себе змушувати", - зізналася Оля Цибульська.

Співачка також зауважила, що зараз дуже легко впасти до емоційної ями. Тому й треба вигадувати собі різні завдання та намагатися їх реалізувати.

Крім того, вона звернула увагу на те, що Київ змінився, адже після вторгнення росії ми також змінилися. Також її дуже засмутило, що за той час, поки вона сиділа в кафе замість "кави", всі говорили при замовленні "кофе".

Нагадаємо, що Цибульська підкорила запальними танцями своїх батьків через біль.

Як повідомляла Politeka, кума Дзідзьо Цибульська пройшлася Бузовій, Лазарєву та іншими російськими зірками.

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