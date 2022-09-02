Певица Оля Цибульская обратила внимание на то, что Киев изменился, ведь после вторжения россии мы тоже изменились.

Как сообщает Politeka.net, певица Оля Цибульская долгое время находилась на западе Украины, но недавно она вернулась в Киев. Как призналась артистка, ей максимально сложно вновь привыкнуть к темпу жизни в украинской столице.

При этом на своей странице в Инстаграм артистка рассказала об еще одном моменте, который ее разочаровывает в Киеве.

Певица опубликовала видео, снятое в кафе, там она выпила уже три чашки кофе и поймала себя на мысле, что ей снова придется привыкать к темпу жизни в Киеве.

"Привыкаю к столичным реалиям. Поняла, что очень отвыкла от ритма и от такого рабочего режима. А тут без него просто никак. Придется привыкать, настолько это вообще возможно. И приходится себя заставлять", - призналась Оля Цибульская.

Певица также заметила, что сейчас очень легко упасть в эмоциональную яму. Потому и нужно придумывать себе разные задачи и пытаться их реализировать.

Кроме того, она обратила внимание на то, что Киев изменился, ведь после вторжения россии мы тоже изменились. Также ее очень расстроило, что за то время пока она сидела в кафе вместо "кави" все говорили при заказе "кофе".

Напомним, что Цибульская покорила зажигательными танцами своих родителей через боль.

Как сообщала Politeka, кума Дзидзьо Цибульская прошлась по Бузовой, Лазареву и другим российским звездам.

Также Politeka писала, что Цибульская честно рассказала, как ее накрывает.