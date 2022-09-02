Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Квіткова повернулася в Україну та влаштувала яскраву фотосесію.

Як пише Politeka.net , про Дашу Квіткову заговорили після того, як вона перемогла у романтичному шоу «Холостяк», головним героєм якого був Микита Добринін. Молода блондинка з ефектною зовнішністю зуміла підкорити серце чоловіка.

Вони наразі є єдиною парою за всю історію українського проекту, яка узаконила стосунки після завершення зйомок. Добринін та Квіткова зіграли пишне весілля, а через рік стали батьками малюка Лева.

Останнім часом Квіткова разом із сином перебувала у Європі, але вже встигла повернутися на батьківщину.

Микита Добринін організував коханій дружині теплу зустріч.

Квіткова отримала від чоловіка букет із шаурмою, бо за кордоном дуже сильно скучила за фаст-фудом. Дівчина сяяла від щастя.

Тепер у себе в Інстаграм Дар'я виклала знімок з Києва.

На фото блогерка позує у білих штанях із завищеною талією та подовженим жакетом. Свій образ Квіткова поєднала з кедами на високій підошві та кепкою.

"Така мініатюрна 😍🔥❤️ пряма як під час холостяка)) вау", "Неймовірно стильна", - захоплюються дівчиною в коментарях.

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