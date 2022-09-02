Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк веде тревел-проект про Україну. Ведуча разом із командою подорожує нашою країною та знайомить глядачів із цікавими та маловідомими місцями.

Нині Лесю Нікітюк занесло до Черкас.

У себе в Інстаграм знаменитість показала знімок, зроблений на набережній.

Леся Нікітюк кокетливо розстебнула сорочку і оголила одне плече. Вона висунула руку, щоб чоловік на задньому плані виглядав мініатюрним і помістився на долоні.

«Нагадайте мені у коментах, як називається проект, який ми зараз знімаємо в Україні?», - звернулася телеведуча до фоловерів.

"Нарешті мій у кадрі", - відповіла їй українська співачка Даша Астаф'єва.

Нагадаємо, росіяни накинулися на Лесю Нікітюк, зірка різко відповіла.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк запропонувала грошову винагороду українцям від 2 до 5 тисяч.