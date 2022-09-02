Як пише Politeka.net , Андрій Задворний - відомий український бізнесмен, який наважився піти на "Холостячку" із Златою Огневич. Андрію вдалося перемогти на проекті, але після шоу Задворний одразу ж покинув зіркову співачку. Тепер бізнесмен є досить успішним блогером в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А на цей раз Андрій поділився кадрами, де відповів на запитання фаната.

"Чи не здається тобі, що ти не здатний на довгострокові стосунки з жінками. "Прийшов, побачив, переміг" і на цьому все?! Буває так, це твоя природа?" - написав фанат.

"Може, я точно щось не те роблю?", - написав Задворний у відповідь і поділився фото, де був у міні-спідниці, топіці та ліфі.

"Коли ти бідний студент, але дуже хочеш своєму другу на повноліття подарувати стрептизерку. То викручуєшся як можеш", - підписав другий сторіс Андрій, де танцював уже на столі.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний, відповідаючи на запитання про другу половинку, показав несподіваний кадр

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