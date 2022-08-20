На своей странице в Instagram Задворный опубликовал фото в компании бизнесмена Дмитрия Шевченко, с которым они прогулялись по Львову.
"Львов - хорошее место хороших людей! В жизни я стараюсь концентрироваться на хорошем, видеть в людях, местах, ситуациях положительное и хорошее. Спасибо Львову за гостеприимство, вкусный кофе, уютные рестораны, старинные дворики, европейскую культуру, аутентичность, украинскость! Дмитрий, тебе за пару новых клевых мест и историй 😂😉ВСУ за то, что можем спокойно прогуливаться по львовским улочкам!", - рассказал Андрей.
После того, как Задворный активно поддержал другого участника "Холостячки", фридайвера Андрея Хветкевича, который сделал каминг-аут и объявил о помолвке со своим бойфрендом, поклонники заподозрили, что Шевченко с Задворным также связывают романтические отношения.
"Хотя бы они не сделали каминг-аут😮", "Из вас вышла бы хорошая пара", - пишут поклонницы в комментариях.
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"Не завидуйте)", - лаконично ответил Андрей на такие предположения.
В сторис Задворный и Шевченко также подогрели интерес к их встрече.
Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как его обманул продавец.
Как сообщала Politeka, победитель «Холостячки» Задворный похвастался отдыхом в Карпатах и разозлил украинцев.
Также Politeka писала, что Андрей Задворный показал, как выглядит без бороды.