Співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців зі зірками", розповіла, чи приймає залицяння від інших чоловіків.

Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"Ask", - написала Санта, пропонуючи фанатам ставити запитання.

"Що ви відповідаєте, коли з вами хочуть М познайомитися? Відразу, що заміжня?", - запитав фанат.

"Ну навіщо так одразу? А поспостерігати, а оцінити старання?", - написала Санта у відповідь.

"Як навчилися машину керувати? Страх є і невпевненість", - запитав ще один фан.

"Я у 18 років сіла за кермо і одразу було відчуття, що я на своєму місці. Ніколи не боялася, навпаки, мріяла скоріше водити. Закінчила курси екстремального водіння. Якщо боїтеся - не поспішайте. Поступово прийдуть навички, а з ними і впевненість". , - Написала Санта.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос поскаржилася на будинок без зручностей і показала вид із вікна.

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