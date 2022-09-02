Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Ask", - написала Санта, пропонуючи фанатам ставити запитання.
"Що ви відповідаєте, коли з вами хочуть М познайомитися? Відразу, що заміжня?", - запитав фанат.
"Ну навіщо так одразу? А поспостерігати, а оцінити старання?", - написала Санта у відповідь.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
«Сі, за що?»: Китай запровадив масштабну заборону щодо росії
"Ювелірна робота": окупантам майстерно показали, хто тут господар
Кремлівський диктатор наказав захопити Донецьку область до 15 вересня: про поточну ситуацію розповіли у Генштабі
"Всі студенти столичних вузів": у центрі Києва скоєно тяжкий злочин
"Як навчилися машину керувати? Страх є і невпевненість", - запитав ще один фан.
"Я у 18 років сіла за кермо і одразу було відчуття, що я на своєму місці. Ніколи не боялася, навпаки, мріяла скоріше водити. Закінчила курси екстремального водіння. Якщо боїтеся - не поспішайте. Поступово прийдуть навички, а з ними і впевненість". , - Написала Санта.
Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" Дімопулос поскаржилася на будинок без зручностей і показала вид із вікна.
Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців зі зірками" Дімопулос розкрила свої секрети стрункої фігури.
А ще Politeka писала, що зірка "Танців із зірками" Дімопулос зізналася, як себе в дитинстві ненавиділа