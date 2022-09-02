Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами.
"Ask", - написала Санта, предлагая фанатам задавать вопросы.
"Что вы отвечаете, когда с вами хотят М познакомиться? Сразу, что замужем?)", - спросил фанат.
"Ну зачем так сразу? А понаблюдать, а оценить старания?", - написала Санта в ответ.
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"Как научились машину водить? Страх есть и неуверенность", - спросил еще один фан.
"Я в 18 лет села за руль и сразу было ощущение, что я на своем месте. Никогда не боялась, наоборот, мечтала поскорее водить. Закончила курсы экстремального вождения. Если боитесь - не спешите. Постепенно придут навыки, а с ними и уверенность", - написала Санта.
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