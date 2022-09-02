Хлопчик давно мріяв познайомитися з групою, але півроку "Антитіла" були на передовій, нарешті його мрія все ж таки збулася.

Як повідомляє Politeka.net, 8-річний Сергій Мороз співає у центрі Чернігова і збирає гроші на потреби армії, репертуар – виключно український. Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя познайомився із цим маленьким українцем, який приніс йому 50 тисяч гривень для української армії.

Зворушливими кадрами музикант поділився у своєму Інстаграмі .

Як повідомив Тарас Тополя, з 10 пісень у репертуарі Сергія, три належать гурту "Антитіла" .

"Хлопчик давно мріяв познайомитися з групою, але півроку Антитіла були на передовій. Тому Сергій не втрачав часу і займався важливими волонтерськими справами. Нарешті Антитіла та Сергй зустрілися, мрія хлопчика збулася! Пишаємося молодим поколінням! Беріть приклад із Сергія, будь як Сергія, підтримуй ЗСУ і наближай нашу перемогу", - йдеться у посту колективу "Антитіла" .

Українці захопилися Сергієм Морозом і відзначили, що це зворушило їх до сліз: "Прямо до сліз радості! Які у нас дітки! Пишаюся!", "У росії немає і не буде шансів!!!!! Бо українське майбутнє в руках наших дітей наших патріотів", "Так зворушливо, до сліз, щастя", "Плачу, справжній маленький герой", "Який крутий хлопчик".

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.