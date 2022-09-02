Мальчик давно мечтал познакомиться с группой, но полгода "Антитіла" были на передовой, наконец его мечта все же сбылась.

Как сообщает Politeka.net, 8-летний Сергей Мороз поет в центре Чернигова и собирает деньги на нужды армии, репертуар — исключительно украинский. Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя познакомился с этим маленьким украинцем, который принес ему 50 тысяч гривен для украинской армии.

Трогательными кадрами музыкант поделился в своем Инстаграм.

Как сообщил Тарас Тополя, из 10 песен в репертуаре Сергея, три принадлежат группе "Антитіла".

"Мальчик давно мечтал познакомиться с группой, но полгода Антитіла были на передовой. Поэтому Сергей не терял времени и занимался важными волонтерскими делами. Наконец Антитела и Сережа встретились, мечта мальчика сбылась! Гордимся молодым поколением! Берите пример с Сергея, как Сережка, поддерживай ВСУ и приближай нашу победу", — говорится в посте коллектива "Антитіла".

Украинцы восхитились Сергеем Морозом и отметили, что это тронуло их до слез: "Прямо до слез радости! Какие у нас детки! Горжусь!", "У России нет и не будет шансов!!!!! Ибо украинское будущее в руках наших детей наших патриотов", "Так трогательно, до слез, счастья", "Плачу, настоящий маленький герой", "Какой крутой мальчик".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.