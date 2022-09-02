Телеведуча Лілія Ребрик показала свою дочку Поліну, яка готувалася до важливого дня, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Лілія Ребрик – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. А нещодавно стало відомо, що Лілія втратила роботу на ТРК "Україна", де вела ранкове шоу. Але вже днями зірка засвітилася у "Дизелі шоу".

Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Ребрик показала кадри із дочкою, яка танцювала перед дзеркалом. Молодша дочка Поліна була у міні-сукні з відкритою спиною.

"Поля готується до пробного танцювального заняття", - написала Лілія, поділившись кадрами.

Раніше Ребрик поділилася публікацією до першого вересня.

"Найсумніше, найдивовижніше літо, яке можна було уявити. Хоча краще і не уявляти такого. На календарі – 1 вересня. На душі – 24 лютого, наскільки б банально це не звучало", - написала зірка і додала свою фотографію.

Нагадаємо, Ребрик після звільнення з телебачення розповіла, яким було її літо.

А ще Politeka повідомляла, що Ребрик із кучерями здивувала новим амплуа після звільнення з телебачення .

Також Politeka писала, що Ребрик похвалилася довгоочікуваною зустріччю, про яку мріяла її дочка



