Телеведущая Лилия Ребрик показала свою дочь Полину, которая готовилась к важному дню, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская телеведущая. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно стало известно, что Лилия лишилась работы на ТРК "Украина", где вела утреннее шоу. Но уже на днях звезда засветилась в "Дизель шоу".

Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Ребрик показала кадры с дочерью, которая танцевала перед зеркалом. Младшая дочь Полина была в мини-платье с открытой спиной.

"Поля готовится к пробному танцевальному занятию", - написала Лилия, поделившись кадрами.

До этого Ребрик поделилась публикацией к первому сентября.

"Самое печальное, самое удивительное лето, которое можно было представить. Хотя лучше и не представлять такого. На календаре – 1 сентября. На душе – 24 февраля, насколько бы банально это не звучало", - написала звезда и добавила свою фотографию.

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