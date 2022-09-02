Наталия Холоденко поделилась, что хорошо знакома с позицией Поляковой и Сумской, поэтому не сомневается в их проукраинских намерениях.

Как сообщает Politeka.net, Наталия Холоденко, звездная психологиня и участница "Танців з зірками", объяснила, почему не надо травить актрису Ольгу Сумскую и певицу Олю Полякову. Свой комментарий она дала в интервью с Алиной Доротюк на YouTube.

Певицу Олю Полякову которую украинцы затравили за то, что она не отказалась от российского языка во время записи шоу "Взрослые девочки", которое она ведет с Машей Ефросининой. А актрису Ольгу Сумскую раскритиковали за участие в российском спектакле.

Наталия Холоденко поделилась, что хорошо знакома с позицией Поляковой и Сумской, поэтому не сомневается в их проукраинских намерениях.

"Оля Полякова без двойного дна. Она где-то говорит лишнее, где-то импульсивно, но она такая, какая она есть. И мне в какой-то мере хочется ее защитить и хочется Олю Сумскую защитить. Такое ощущение, что у людей что-то болит и они просто ищут, на кого вылить это... Олю Сумскую сколько раз травили. По-моему, она абсолютно проукраинский человек. Она десятки раз уже могла жить в рф, но отказалась", – заверила Наталия Холоденко.

По ее словам, украинским звездам предлагали переехать в россию и "могли предавать родину за большие деньги", но они отказались, хотя публично об этом могли и не рассказывать.

Напомним, Полякова показала типичного российского "борца с нацистами" и не сдержалась.

Как сообщала Politeka, экс-"Холостяк" Иракли Макацария помог Поляковой в Грузии.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о самом теплом концерте в поддержку Украины.