Танцюрист Влад Яма, суддя "Танців із зірками", нарвався на шквал критики через нове фото з волоссям у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Влад Яма - відомий український танцюрист, який судить проект "Танці зі зірками". А відразу ж після початку війни Влад виїхав із сім'єю до США і більше в Україні не з'являвся. Не забуває Влад і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Влад показав, як виглядав у дитинстві з волоссям.

"Всіх із Днем Знань!

Наші діти заслуговують на те, щоб ходити до школи, а не бігати в бомбосховища.

Досі не вірю, що син уже школяр”, - написав Влад.

Фанати поставили тисячу лайків та написали коментарі:

"Коли ви повернутися на батьківщину? Невже вам не соромно зі штатів виставляти, наприклад, Анатолійович багатодітний батько, але перебуває в Україні після концертів, коли медійні люди в Україні їздять і морально і фізично підтримують нашу армію, люди піднімають економіку, а ви там... дуже шкода і розчарована…", "Повертайся в Україну! Адже ви чоловік?!", "Час летить", "Які волосі", "Хай буде здоровий, щасливий і найкращий у класі".

Нагадаємо, Влад Яма з "Танців із зірками" запалив на крутій вечірці у США, поки в Україні війна

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма зі США показав літніх батьків, які залишилися під обстрілами у Запоріжжі

Також Politeka писала, що суддя "Танців зі зірками" Влад Яма заінтригував поверненням в Україну через півроку



