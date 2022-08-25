Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский танцор и судья "Танців з зірками". Звезда, как и другие знаменитости, поддержал украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Сразу после начала войны артист уехал из Украины и по сей день не возвращался обратно.

Не забывает Влад и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Влад поделился кадрами, где позировал в футболке "Динамо" Киев и шортах. Звезда выступал, стоя с микрофоном на фоне украинского флага.

"С Днем Независимости, Родина!

Благодарю Тебя всего и желаю, чтобы внешних врагов уменьшалось каждый день, а внутренних не становилось больше! Пусть все последующие годы будут мирными. Ты заслуживаешь счастья!

Скоро встретимся", - написал знаменитость в своем блоге.

Напомним, Влад Яма в патриотической футболке объявился на собрании украинцев за границей

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма рассказал о годовщине с женой и нарвался на критику

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" признался, как сбежал из страны и где он теперь



