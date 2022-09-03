Співак Віктор Павлик показав, як проводить час із сином, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український співак, який два роки тому одружився з Катою Репяховою, популярною блогеркою. У пари є син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. Катя та Віктор не соромляться показувати малюка і постійно діляться фото та відео з ним.

Не забуває Павлик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поділитися з фанатами кадрами зі своїм сином. На кадрах Віктор був за кермом, тримав малюка на руках та знімав усе на відео.

"Тато за кермом трошки. З татком їде за кермом, трошки, бо тут треба стежити за дорогою дуже", - сказав Павлик зазначаючи, що на дорозі все ж таки небезпечно.

Повідомлялося, що Віктор Павлик розповів про виступ для курсантів та курсанток.

"Відвідав трохи з виступом курсантів та курсанток!

Особовий склад льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Дякувати Богу за Вас, дітки!", - написав Павлик.

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