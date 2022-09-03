Як пише Politeka.net , Віктор Павлик - відомий український співак, який два роки тому одружився з Катою Репяховою, популярною блогеркою. У пари є син Михайло, якому нещодавно виповнився рік. Катя та Віктор не соромляться показувати малюка і постійно діляться фото та відео з ним.
Не забуває Павлик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила поділитися з фанатами кадрами зі своїм сином. На кадрах Віктор був за кермом, тримав малюка на руках та знімав усе на відео.
"Тато за кермом трошки. З татком їде за кермом, трошки, бо тут треба стежити за дорогою дуже", - сказав Павлик зазначаючи, що на дорозі все ж таки небезпечно.
Повідомлялося, що Віктор Павлик розповів про виступ для курсантів та курсанток.
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"Відвідав трохи з виступом курсантів та курсанток!
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Дякувати Богу за Вас, дітки!", - написав Павлик.
Нагадаємо, молода дружина Віктора Павлика похвалилася своїми працями за місяць на роботі
А ще Politeka повідомляла, що Катерина Репяхова показала тещу Віктора Павлика, яка найстарше на чотири роки.
Також Politeka повідомляла, що Віктора Павлика відправили на кордоні на перевірку, з'явилися подробиці